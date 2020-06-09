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Суд залишив під вартою підозрюваного у держзраді генерал-майора СБУ

Новини » Суспільство     09.06.2020 - 21:03
Суд залишив під вартою підозрюваного у держзраді генерал-майора СБУ
Фото: СБУ (РБК-Україна)

Генерал-майор залишиться під вартою до 12 червня

Київський апеляційний суд залишив під вартою генерал-майора Служби безпеки України. Його підозрюють у державній зраді і пособництво в замаху на терористичний акт.

Про це повідомляє прес-служба суду.

На засіданні колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула скаргу, подану стороною захисту на рішення Шевченківського райсуду міста Києва від 15 квітня про обрання у якості запобіжного заходу для генерал-майора утримання під вартою до 12 червня 2020 року.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 квітня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова який за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва.

Пізніше СБУ оприлюднила аудіозаписи, які підтверджують роботу затриманого генерал-майора Валерія Шайтанова на ФСБ Росії.

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Валерію Шайтанову у вигляді утримання під вартою.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Служба безпеки УкраїнидержзрадаСуд
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