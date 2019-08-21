Суд залишив під вартою чотирьох екс-"беркутівців"

Фото: Революція Гідності (kyivcity.gov.ua)

Підозрювані у розстрілах на Майдані пробудуть під вартою до 14 вересня

Київський апеляційний суд відхилив апеляцію захисту, залишивши чотирьох екс-"беркутівців", яких звинувачують у розстрілах на Майдані, під вартою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського апеляційного суду.

Згідно з рішенням суду 21 серпня Сергій Зінченко, Павло Аброськін, Олександр Маринченко та Олег Янішевський залишаться під вартою до 14 вересня 2019 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в липні Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього співробітника спецпідрозділу "беркут" Сергія Тамтуру, якого обрали нову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Своє рішення суддя Сергій Дячук пояснив тим, що немає даних, що дії Тамтуры призвели до загибелі людей на Майдані.

Також повідомлялося, що в червні з-під варти був відпущений екс-глава Служби безпеки України Олександр Щеглов, якого підозрюють у причетності до розстрілу активістів на Майдані. Щеглову обрали нову запобіжний захід, відправивши його цілодобовий під домашній арешт.