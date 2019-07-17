Суддя пояснив звільнення з-під варти екс-"беркутівця" Тамтури

Фото: Сергій Тамтура (УНІАН)

Вчора суд Києва відпустив Тамтуру під домашній арешт

У Святошинського районого суду Києва немає даних, що дії екс-"беркутівця" Сергія Тамтури привели до загибелі людей на Майдані. Про це заявив головуючий по справі суддя Сергій Дячук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За словами судді, на даний момент досліджується проведена додаткова балістична експертиза, і він стверджує, що згідно з цією експертизою не встановлено, що Тамтура був причетний до вбивств та поранень активістів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.

"Зараз прийнято таке рішення стосовно Тамтури, через два місяці можуть бути інші дані і може змінитись рішення відносно запобіжного заходу. Тим не менше він і далі обвинувачується в причетності до цього злочину", - наголосив суддя.

Зазначається, що наступне засідання суду відбудеться 20 серпня цього року.

Як повідомлялося, у Святошинському районному суді по справі п'ятьох колишніх "беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури і Олега Янішевського 16 липня допитали трьох свідків. На засідання прибули близько 13 осіб на підтримку обвинувачених.