Суд залишив у силі рішення про заочний арешт Януковича у справі про захоплення влади

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення про заочний арешт побіжного президента України Віктора Януковича по справі про захоплення державної влади. Таким чином, суд відхилив апеляцію адвокатів Януковича.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання суду 25 березня .

Рішення апеляційного суду залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва від 4 травня 2020 року про заочний арешт Януковича у справі про зміни до Конституції з метою захоплення влади.

Нагадаємо, 4 травня 2020 року Печерський райсуд Києва заочно заарештував колишнього президента України Віктора Януковича строком на два місяці по новій справі про узурпацію влади. Зокрема, його звинувачують у тому, що у вересні-жовтні 2010 року він намагався незаконно збільшити обсяг своїх владних повноважень як президента України.

Додамо, 24 січня 2019 року Януковича визнали винним у державній зраді і заочно засудили до 13 років позбавлення волі.

Також в Україні розглядається справа про незаконне привласнення Януковичем резиденції "Межигір'я". На початку року Вищий антикорупційний суд відмовив у заочний арешт екс-президента України.

Крім цього РБК-Україна писало, що Державне бюро розслідувань у січні повідомило Януковичу про підозру у зв'язку з підписанням так званих "харківських угод" в 2010 році. Ці угоди дозволили збільшити військову присутність Росії в Україні.