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Суд залишив без змін запобіжний захід Юрченку

Київ, Четвер 08 жовтня 2020 14:00
Суд залишив без змін запобіжний захід Юрченку
Фото: Олександр Юрченко (facebook.com/yurchenko211)
Автор: Игорь Литвиненко

Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід народному депутату України Олександру Юрченку у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн гривень. Апеляція боку захисту було відхилено.

Відповідне рішення було прийнято Апеляційною палатою, передає прес-служба ВАКС.

Термін дії запобіжного заходу Юрченка закінчується 9 листопада 2020 року.

"За результатами судового розгляду суд залишив в силі рішення слідчого судді", - повідомили в ВАКС.

Нагадаємо, Юрченка підозрюють у хабарництві, йому інкримінують лобіювання правок до законодавства за грошову винагороду. Суд взяв його під варту з можливістю виходу під заставу 3,1 млн гривень.

На тлі скандалу Юрченко був виключений з фракції "Слуга народу", а президент України Володимир Зеленський заявив, що він обов'язково сяде в тюрму.

Пізніше за Юрченка внесли заставу і він вийшов зі слідчого ізолятора. На нього наділи електронний браслет.

Детальніше про його справі читайте в матеріалі РБК-Україна "Справа Юрченка: як суд заарештував першого нардепа від" Слуги народу".

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