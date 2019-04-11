Суд залишив Ассанжа під вартою

Вестмінстерський магістратський суд у Лондоні визнав засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа винним у порушенні умов звільнення під заставу. Про це повідомляє BBC.

Ассанжу загрожує до 12 місяців в'язниці. До наступного засідання Ассанж буде перебувати під арештом. Засідання відбудеться 2 травня.

Суддя Майкл Сноу заявив, що США повинні надати документи, які стосуються екстрадиції Ассанжа, до 12 червня.

Нагадаємо, сьогодні у Лондоні затримали Джуліана Ассанжа. Посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство і його негайно затримали. Британські поліцейські застосували силу під час затримання Ассанжа.

Влада Еквадору скасували рішення про видачу Ассанжу громадянства країни.

В Мін'юст США заявили, що Ассанж був узятий під варту у відповідності з запитом Вашингтона. У США йому загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.

В американському відомстві заявили, що Ассанж звинувачується в змові з метою здійснення комп'ютерного злому і вважається невинним, поки не буде доведена його вина. Однак якщо його визнають винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.