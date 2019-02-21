Суд залишив під арештом ТЕЦ Дубневичів

"Новороздольскую" теплоелектроцентраль у Львівській області залишили під арештом

Соломенский районный суд города Киева 21 февраля принял решение оставить Новороздольскую теплоэлектроцентраль под арестом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TI-Ukraine.

"Обжалование ареста Новояворовской ТЭЦ происходили в прошлом году. Тогда адвокаты Дубневичей проиграли и первую инстанцию, и апелляцию. И если бы сейчас суд принял сторону Дубневичей, мы, скорее всего, получили бы большую проблему. Владельцы ТЭЦ не имеют лицензии от НКРЕКП на поставку и переработку газа. В связи с этим почти 30 тыс. жителей Нового Роздола могли бы остаться без отопления", - отметила юридический советник TI-Ukraine Екатерина Рыженко.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством САП завершило досудебное расследование возможного хищения газа на 1,4 млрд гривен. В рамках этого производства две львовские ТЭЦ были арестованы и переданы во временное управление ООО "Гарант Энерго М".

Позже Соломенский райсуд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ во Львовской области по ходатайству Национального антикоррупционного бюро Украины.

После этого ТЭЦ перешли во временное управление Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, которое впоследствии на конкурсной основе отобрало ООО "Гарант Энерго М" в качестве управляющего этими активами.

Добавим, в октябре НАК "Нафтогаз Украины" заключила договоры с управляющим имущества "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворивской ТЭЦ" ООО "Гарант Энерго М" на поставку газа и выделила необходимые номинации для обеспечения их работы.