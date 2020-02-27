Суд лишив під арештом майно особи з оточення Януковича

Київський апеляційний суд повернув апеляційні скарги сторони захисту по справі за підозрою особи, наближеної до екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що суд залишив у силі арешт майнових прав на 22 млн грн у справі за підозрою особи, наближеної до Януковича.

"Київський апеляційний суд повернув апеляційні скарги сторони захисту і представника суб’єкта господарювання на рішення Печерського райсуду про накладення арешту на корпоративні права (частки у статутному капіталі суб’єктів господарювання) у вказаному кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше слідчий суддя наклав арешт на 247 млн гривень оточення колишнього президента Віктора Януковича у "Міжнародному інвестиційному банку".

В Офісі генпрокурора тоді додали, що на сьогодні проводяться слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до легалізації незаконних доходів за фінансовими операціями на суму майже 84 млн доларів.

Втім, раніше повідомлялось, що Європейський союз у березні скасує санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького.