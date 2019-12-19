Суд залишив під арештом чотирьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Так званий "Верховний суд" анексованого Криму залишив під арештом чотирьох фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, Рустем Шейхалієв, Осман Аріфмеметов, Тофік Абдулгазієв і Сеітвелі Сейтабдієв залишаться під арештом до 15 лютого 2020 року. Засідання проходило в закритому режимі, без участі Османа Аріфмеметова і Тофіка Абдулгазієва.

"Засідання по Абудлгазієву і Шейхалієву проходило в закритому режимі, клопотання захисту про проведення відкритого судового засідання суд відхилив. Абудлгазієва в суд не доставляли, крім того, навіть не забезпечили його участь в засіданні по відеоконференцзв’язку. Безумовно, я вважаю, що це порушення права на захист мого підзахисного. Я заявив про те, що засідання не може проходити без мого підзахисного, але і це клопотання суд відхилив. В результаті суд провів засідання за участю лише Рустема Шейхалієва по відеоконференцзв’язку", - сказав адвокат Еміль Курбедінов.

Він додав, що суд відхилив клопотання Сеітвелі Сейтабдієва про допуск родичів на оголошення рішення суду.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 листопада, у Російській Федерації розпочався суд над 8 фігурантами бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Сьогодні російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону почав розгляд справи щодо 8 жителів окупованого Бахчисарая, активістів громадського руху "Кримська солідарність".

Як повідомляло РБК-Україна, раніше так званий "Верховний суд" анексованого Криму відхилив апеляції адвокатів двох фігурантів другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Рези Ізетова та Аліма Карімова. Вони перебуватимуть в СІЗО до 15 лютого 2020 року.