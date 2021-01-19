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Суд залишив Антоненка під вартою

Автор: Инна Собора

Шевченківський районний суд Києва залишив фігуранта справи про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою. Таким чином суд не задовільнив клопотання адвокатів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Адвокати просили про зміну Антоненку запобіжного заходу на особисте зобов’язання.

Головуюча суддя Оксана Голуб заявила, що ухвала суду остаточна і не підлягає оскарженню.

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Нагадаємо, в МВС заявили, що нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних. Серед них військовий Андрій Антоненко, волонтер Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугарь.

Раніше суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про допит діючих і колишніх високопоставлених чиновників у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Захист просив допитати президента, міністра внутрішніх справ і колишнього генпрокурора.

Також повідомлялося, що секретні служби Білорусі за наказом президента Олександра Лукашенка обговорювали можливість вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як відомо, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля.

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