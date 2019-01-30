Суд зупинив реорганізацію Одеського медуніверситету

Суд зупинив розпорядження Кабміну "Про створення Одеського Національного медичного університету"

Окружной административный суд города Киева решил остановить действие распоряжения Кабинета министров "О создании Национального Одесского медицинского университета". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун, опубликованное в Facebook.

"Пока суд будет рассматривать заявление, реорганизация будет прекращена. Законно назначить исполняющего обязанности теперь невозможно, а, следовательно, заведением будут продолжать руководить Запорожан и его приспешники", - написала Супрун.

Отметим, что Минздрав Украины возвращает без рассмотрения все документы, подписанные неуполномоченными министерством лицами. В ведомстве предупредили, что это ставит под угрозу срыва учебный процесс для более 7 тыс. студентов и 2,3 работников.

Напомним, ранее Супрун заявила, что бывшие ректоры университетов Екатерина Амосова (НМУ) и Валерий Запорожан (Одесский медуниверситет) были уволены за нарушения и невыполнение условий своих контрактов. Кроме того, она добавила, что для и.о. ректоров указанных вузов, которые были назначены Минздравом, создавались "максимальные препятствия" в доступе к рабочему месту, документации и т. д.

Добавим, что Кабинет министров Украины одобрил слияние Одесского национального медуниверситета и Крымского государственного медуниверситета имени Георгиевского.

Таким образом, путем слияния двух вузов создается Национальный Одесский медицинский университет. Также сообщается, что студенты Одесского национального медицинского университета и Крымского государственного медицинского университета имени Георгиевского продолжают обучение в новом вузе.