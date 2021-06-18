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Вітренко поки залишається главою "Нафтогазу". Суд зупинив дію припису НАЗК

Автор: Дмитро Левицький

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо припису Національного агентства з питань запобігання корупції про незаконність призначення Юрія Вітренка очільником "Нафтогазу". Суд зупинив дію цього припису.

Про це повідомила прес-служба ОАСК.

"Суд прийшов до висновку про обґрунтованість поданої заяви про забезпечення позову та, як наслідок, про наявність підстав та необхідність вжиття заходів її забезпечення, оскільки, їх невжиття може істотно ускладнити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав, або інтересів позивача", - йдеться в заяві суду.

Поки дія припису НАЗК буде зупинена за рішенням суду, Вітренко залишатиметься керівником "Нафтогазу". Припис НАЗК не діятиме поки суд не розгляне провадження у справі за позовом Шмигаля щодо його скасування.

Розгляд справи буде здійснюватися у спрощеному форматі. Судове засідання призначено на 29 червня.

Нагадаємо, цього тижня НАЗК заявило про незаконність призначення Вітренка главою "Нафтогазу". Після цього Шмигаль звернувся до суду.

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Юрій ВітренкоНАПК