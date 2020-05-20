Суд оштрафував двох учасників протестів у Нових Санжарах

Новосанжарський районний суд Полтавської області затвердив дві угоди про визнання вини між учасниками масових заворушень у Нових Санжарах і правоохоронцями. Кожного обвинуваченого оштрафували на 850 гривень.

Про це повідомляє прес-службу прокуратури Полтавської області.

Наголошується, що суд визнав двох жителів Новосанжарського району винними у блокуванні дороги з допомогою перешкод (ч. 1 ст. 279 КК України). Їм призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Зазначені особи, усвідомлюючи свої дії, залишили 2 трактори на проїжджій частині дороги, заблокувавши таким чином, рух громадського та іншого транспорту", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, 20 лютого у Нових Санжарах відбулися масові протести, які переросли в зіткнення між демонстрантами і правоохоронцями. Учасники акцій намагалися не пустити на території госпіталю евакуйованих з китайського Уханя, які повинні були пробути у Нових Санжарах на обсервації 14 днів.

В результаті правоохоронці відкрили 8 справ пов'язаних з протестами у Нових Санжарах. Підозри були оголошені 10 учасників протестів.