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Протести в Нових Санжарах: ще двоє учасників визнали провину

Новини » Суспільство     10.04.2020 - 18:22
Протести в Нових Санжарах: ще двоє учасників визнали провину
Фото: протести в Нових Санжарах (РБК-Україна)

Раніше прокуратура направила до суду ще одну угоду про визнання провини

Прокуратура Полтавської області направила в суд угоди про визнання вини ще двох учасників протестів у Нових Санжарах, всього три людини визнали свою провину. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Полтавської області.

Повідомляється, що обвинувачені визнали свою провину в тому, що вони спільно з іншими особами кидали каміння й цеглу в поліцейських, в результаті чого 5 правоохоронців отримали ушкодження різного ступеня тяжкості.

"Прокуратура Полтавської області направила до суду ще 2 угоди про визнання винуватості, укладені між процесуальним керівником у кримінальних провадженнях та двома учасниками масових заворушень, що відбулися в Нових Санжарах 20 лютого цього року", - повідомили в прокуратурі.

Дії чоловіків кваліфіковано за ч. 1 ст. 294 КК України (активна участь у масових заворушеннях, що супроводжувалися опором представникам влади із застосуванням предметів, які використовувались як зброя).

Всього прокуратура уклала три угоди про визнання винуватості з учасниками протестів у Нових Санжарах.

Нагадаємо, 20 лютого у Нових Санжарах відбулися масові протести, які переросли в зіткнення між демонстрантами і правоохоронцями. Учасники акцій намагалися не пустити на території госпіталю евакуйованих з китайського Уханя, які повинні були пробути у Нових Санжарах на обсервації 14 днів.

В результаті поліція відкрила 8 справ із-за протестів у Нових Санжарах і оголосила 10 підозр протестувальникам.

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