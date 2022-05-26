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Суд визначив запобіжний захід екс-президенту Молдови Додону

Фото: екс-президент Молдови Ігор Додон (presidente.md)
Автор: Іван Носальський

Cуд помістив колишнього президента Молдови Ігоря Додона під домашній арешт на 30 діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Судді вирішили частково задовольнити вимоги прокурора про те, що екс-главу молдавської держави необхідно помістити під домашній арешт на 30 діб.

Після цього прокурор повідомив, що звинувачення оскаржуватиме рішення суду про поміщення Додона під домашній арешт.

При цьому родича Додона, який проходить по ідентичній справі, посадили під попередній арешт на 30 діб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вівторок, 24 травня, колишнього президента Молдови Ігоря Додона затримано у справі про корупцію та державну зраду. За даними правоохоронних органів, його затримали на 72 години.

Також ми писали, що речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що затримання колишнього президента Ігоря Додона є внутрішньою справою Молдови. Москва лише хоче бути впевнена в тому, що всі його права будуть дотримані.

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МолдоваІгор ДодонЗапобіжний західДомашній арешт