Суд виправдав трьох нападників на Найєма

Фото: Мустафа Найєм (РБК-Україна)

В їхніх діях не знайшли складу злочину

Шевченківський райсуд Києва виправдав трьох із чотирьох нападників на Мустафу Найєма в квітні 2018 року. Справу проти головного обвинуваченого розглядається окремо.

Про це у Facebook повідомив його брат і адвокат Масі Найєм.

За його словами, сьогодні суд повністю виправдав нападників Умолта Темербулатова, Ахмеда і Магомеда-Саліха Саїтових, які звинувачувалися у груповому хуліганстві. Суд прийшов до висновку, що в їхніх діях не було складу злочину, передбаченого ст. 296 КК України; окремі докази були неприпустимими.

Адвокат зазначив, що справа щодо четвертого нападника Магомеда-Аміна Саїтова розглядається окремо, хоча захист і просив об'єднати кримінальні провадження.

"Вважаємо, що у нас достатньо підстав для звернення до Апеляційного суду, що ми й плануємо зробити після отримання тексту судового рішення", - додав Найєм.

Нагадаємо, на Найєма напали в центрі Києва у квітні 2018 року, коли він був народним депутатом; його побили в ході дорожнього конфлікту в районі Бессарабської площі, між ним та іншим водієм зав'язалася сварка, на місце під'їхав ще один автомобіль та в ході бійки Магомет-Амін Саїтов завдав йому ушкодження.

Після інциденту головний підозрюваний деякий час переховувався в Азербайджані; у квітні 2020 року розслідування завершилося.

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Автор: РБК-Україна