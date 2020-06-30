Суд оправдал трех нападавших на Найема

Фото: Мустафа Найем (РБК-Украина)

В их действиях не нашли состава преступления

Шевченковский райсуд Киева оправдал троих из четверых нападавших на Мустафу Найема в апреле 2018 года. Дело против главного обвиняемого рассматривается отдельно.

Об этом в Facebook сообщил его брат и адвокат Маси Найем.

По его словам, сегодня суд полностью оправдал нападавших Умолта Темербулатова, Ахмеда и Магомеда-Салиха Саитовых, которые обвинялись в групповом хулиганстве. Суд пришел к выводу, что в их действиях не было состава преступления, предусмотренного ст. 296 УК Украины; отдельные доказательства были недопустимыми.

Адвокат отметил, что дело в отношении четвертого нападавшего Магомеда-Амина Саитова рассматривается отдельно, хотя защита и просила объединить уголовные производства.

"Считаем, что у нас достаточно оснований для обращения в Апелляционный суд - что мы и планируем сделать после получения текста судебного решения", - добавил Найем.

Напомним, на Найема напали в центре Киева в апреле 2018 года, когда он был народным депутатом; его избили в ходе дорожного конфликта в районе Бессарабской площади, между ним и другим водителем завязалась ссора, на место подъехал еще один автомобиль и в ходе потасовки Магомед-Амин Саитов нанес ему повреждения.

После инцидента главный подозреваемый некоторое время скрывался в Азербайджане; в апреле 2020 года расследование завершилось.

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Автор: РБК-Украина