Суд ООН сьогодні оголосить рішення у справі "Україна проти Росії"

У п'ятницю, 8 листопада, Міжнародний суд ООН оголосить рішення у справі про фінансування тероризму та порушення прав людини в окупованому Криму з боку Російської Федерації. Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у Facebook.

Як повідомила Зеркаль, суд ООН оголосить рішення щодо заперечень Росії у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації - так звана справа "Україна проти Росії".

Заступник глави МЗС наголосила, що це буде "складний та важливий день", так як стане зрозуміло, який саме підхід Міжнародний суд ООН буде застосовувати до справи.

"Чи буде це виключно формальний підхід, на застосуванні якого наполягає РФ, чи суд пристане на позицію України та зважатиме на те, що гібридна агресія вимагає гібридної реакції на неї", - заявила вона.

Нагадаємо, Україна звинувачує Російську Федерацію в поставках зброї на окупований Донбас, обстрілах житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищенні пасажирського автобуса в районі Волновахи, а також дискримінації української та кримськотатарської громад у окупованому Криму. Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного суду ООН.