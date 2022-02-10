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Суд ООН зобов'язав Уганду виплатити Конго 325 млн доларів як компенсацію за окупацію

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Четвер 10 лютого 2022 04:50
Суд ООН зобов'язав Уганду виплатити Конго 325 млн доларів як компенсацію за окупацію Фото: суд ООН зобов'язав Уганду виплатити Конго 325 млн доларів в якості компенсації за роль у війні (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Міжнародний суд-головний судовий орган ООН-постановив, що Уганда порушила міжнародні норми як окупант з 1998 по 2003 рік. За рішенням суду, Уганда відповідає за загибель 10 000-15 000 чоловік у східній частині регіону Ітурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Демократична Республіка Конго зажадала 11 млрд доларів як відшкодування збитку за окупацію Ітурі, але судді відхилили кілька частин позову і прийняли рішення про набагато меншу суму. Уганда стверджувала, що мільярди, які вимагають ДР Конго, зруйнують її економіку. Суд заявив, що його постанова буде "в межах платоспроможності Уганди".

Зокрема, суд оцінив 225 млн доларів за "загибель людей та інший збиток людям", включаючи згвалтування, призов дітей-солдатів і переміщення до 500 000 чоловік. Суддя Донохью заявив ,що "недостатньо доказів на підтримку заяви ДРК про загибель 180 000 мирних жителів, за які Уганда повинна відшкодувати збиток". Суд визначив, що дані докази свідчать про те, що кількість смертей, за які Уганда повинна відшкодувати збиток, знаходиться в діапазоні від 10 000 до 15 000 осіб.

Ще 40 млн доларів суд оцінив як за шкоду майну, а також 60 млн доларів - за шкоду, завдану природним ресурсам, тобто розграбування золота, алмазів, деревини та інших товарів угандійськими силами або повстанцями, яких вони підтримували.

Раніше ми писали, що Уганда тимчасово прийме 2000 біженців з Афганістану на прохання США.

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Уганда Конго
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