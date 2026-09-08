Суд объявил меру пресечения экс-главе наблюдательного совета "Сенс Банка"

Гладышенко получил меру пресечения

Гладышенко является фигурантом уголовного производства по отмыванию 150 миллионов гривен для внесения залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

ВАКС применил к подозреваемому Гладишенко меру пресечения в виде залога в семь миллионов гривен.

У Гладышенко пять дней на внесение залога, или прокурор обратится с ходатайством об избрании более жесткой меры пресечения.

Кроме того, Гладышенко обязан:

не отлучаться из Киева,

сдать паспорта для выезда за границу,

воздержаться от общения с фигурантами "Форест Гамп".

"Фактически, по данным прокурора, Гладышенко от начала до конца контролировал со стороны АО "Сенс Банк", чтобы не было препятствий с внесением залога за Галущенко", - говорится в трансляции.

Для этого, в том числе, привлек руководителя финмониторинга "Сенс Банка" Людмилу Снигур.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила задержания Гладышенко с возможностью внесения залога в размере 150 миллионов гривен, учитывая его имущественное состояние.

Судья частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, просившей арестовать Гладышенко, и назначил ему залог в размере семи миллионов гривен.

Дело "Форест Гамп"

Напомним, 19 августа НАБУ и САП опубликовали расследование "Форест Гамп". Оно касалось преступной группы, организовавшей легализацию средств для уплаты залога за Галущенко. Для этого они использовали государственный "Сенс Банк".

Также известно, что всех должностных лиц "Сенс Банка", фигурирующих в материалах НАБУ, отстранили от исполнения обязанностей и лишили доступа к управлению.