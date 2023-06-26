Суд оголосив вирок у справі про вбивство Гандзюк

У Києві суд сьогодні виніс вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Підозрювані отримали по 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду і Офіс генпрокурора.

Дніпровський районний суд Києва визнав Владислава Мангера винним у замовленні нападу, а Олексія Левіна - в організації. Їм присудили по 10 років позбавлення волі з урахуванням попереднього ув'язнення.

Також вони мають виплатити родині Катерини Гандзюк компенсацію моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень.

Офіс Генпрокурора також повідомив про винесення судом вироку

Як повідомляється, прокурори просили максимально можливе покарання обом - 10 років позбавлення волі.

Суд погодився з доводами та позицією прокурорів та призначив їм покарання у виді 10 років увʼязнення. А також стягнути на користь потерпілих по 5 млн грн моральної шкоди.

Прокурори у суді довели, що на початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради Владислав Мангер, на ґрунті особистої неприязні, вирішив організувати напад на громадську активістку Катерину Гандзюк. До безпосередньої організації злочину він залучив помічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна.

Той, своєю чергою, зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм Торбіним та запропонував за грошову винагороду залучити виконавців та пособників скоєння злочину.

Що відомо про напад на Ганзюк

31 липня 2018 близько 8:45 виконавець облив Катерину Гандзюк сірчаною кислотою поблизу під’їзду її будинку.

На початку серпня 2018 року помічник депутата Херсонської облради, діючи з відома та за дорученням голови облради, під час особистої зустрічі сплатив Торбіну обіцяні для співучасників 4500 доларів, ще 500 доларів надали раніше як "завдаток".

4 листопада 2018 року Катерина померла. 40 відсотків її тіла було уражено хімічними опіками.

Як відомо, в справі вже засуджено п’ятеро підозрюваних в організації та виконанні нападу - це Віктор Горбунов, В’ячеслав Вишневський, Володимир Васянович, Микита Грабчук - виконавці та Сергій Торбін - організатор. Усі вони визнали свою провину, пішли на угоду зі слідством та отримали від 3 до 6, 5 років позбавлення волі.

Васянович та Вишневський здійснювали спостереження за потерпілою, Горбунов придбав кислоту, Грабчук облив нею Катерину Гандзюк.

У жовтні 2020 року суд виніс вирок й Ігорю Павловському, який обвинувачувався у заздалегідь не обіцяному приховуванні злочину щодо громадської активістки, призначивши йому покарання у виді 2 років позбавлення волі з іспитовим строком - 1 рік. Він надав транспорт виконавцям нападу та приховав інформацію про злочин від правоохоронних органів.

При цьому обвинувачений в організації нападу Левін переховувався від слідства за кордоном, втім, його затримали 2020 року у Болгарії. Також підозрюваного у замовленні нападу Мангера взяли під варту у червні 2020 року.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювала СБУ.

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