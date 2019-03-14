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Суд в Одесі арештував екс-військового, який перейшов на бік РФ в анексованому Криму


Кілька днів тому військовослужбовця затримали за дезертирство

Приморский районный суд Одессы принял решение об аресте бывшего украинского военного, перешедшего на сторону России после аннексии Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В отделе криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе сообщили, что задержанного несколько дней ранше экс-военнослужащего суд арестовал на два месяца.

Напомним, два дня назад в Херсонской области полиция задержала военнослужащего, который после аннексии Крыма перешел на сторону РФ, где служил по контракту.

РБК-Украина ранее писало, что военная прокуратура направила в суд обвинительный акт по генерал-майора, заместителя начальника управления госохраны Украины - директора Департамента охраны в АР Крым Управления госохраны Украины Станислава Шапортова.

Известно, что он в марта 2014 во время общего собрания и личных встреч с военнослужащими Департамента охраны в Крыму Управления госохраны подстрекал личный состав не признавать органы госвласти Украины и не выполнять приказы руководства Управления госохраны.

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