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Суд в Одесі арештував екс-військового, який перейшов на бік РФ в анексованому Криму

Новини » Суспільство    14.03.2019 - 00:38
Суд в Одесі арештував екс-військового, який перейшов на бік РФ в анексованому Криму
Ілюстративне фото (twitter.com/IPressUA)

Кілька днів тому військовослужбовця затримали за дезертирство

Приморський районний суд Одеси ухвалив рішення про арешт колишнього українського військового, який перейшов на бік Росії після анексії Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

 У відділі кримінальної поліції Головного управління Національної поліції в АР Крим та Севастополі повідомили, що затриманого кількома днями ранше екс-військовослужбовця суд заарештував на два місяці.

Нагадаємо, два дні тому в Херсонській області поліція затримала військовослужбовця, який після анексії Криму перейшов на бік РФ, де служив за контрактом.

РБК-Україна раніше писало, що військова прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо генерал-майора, заступника начальника управління держохорони України - директора Департаменту охорони в АР Крим Управління держохорони України Станіслава Шапортова. 

Відомо, що він у березні 2014 року під час загальних зборів та особистих зустрічей з військовослужбовцями Департаменту охорони в Криму Управління держохорони підбурював особовий склад не визнавати органи держвлади України та не виконувати накази керівництва Управління держохорони.

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