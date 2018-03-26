Суд вкотре переніс засідання по Крисіну

За словами сторони захисту, адвокат Крисіна перебуває у відрядженні

Дарницький суд Києва переніс слухання справи по Юрію Крисіну на 29 березня через відсутність одного з адвокатів справи. Про це оголосила суддя Любов Леонтюк, передає кореспондент РБК-Україна.

"Оскільки адвокат Юрія Крисіна Солодко у відрядженні, для того, щоб всі його права були дотримані, суд оголошує перерву до 29 березня на 13.30", - сказала суддя.

Так, за словами сторони захисту, адвокат Солодко перебуває у відрядженні.

На засіданні 26 березня були розглянуті три клопотання сторони захисту.

Нагадаємо, у березні 2014 Крисіна затримали в спортзалі на Печерську. Він зізнався, що отримав 20 тисяч доларів за "комплекс послуг" по Майдану. Разом з тим, суд кваліфікував участь Крисіна у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія як "хуліганство".

19 березня 2018 року прокурор Олексій Донський заявив, що для Крисіна вимагатимуть шість років позбавлення волі.