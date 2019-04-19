Суд зобов'язав стягнути з заводу "Укроборонпрому" понад 2 млн гривень на користь "МиГ"

Господарський суд Хмельницької області задовольнив позовні вимоги російської літакобудівної корпорації "МиГ" і зобов'язав стягнути з українського заводу "Красилівський агрегатний завод" понад 5 млн рублів (2 млн 099 тис. 458 гривень). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".

Повідомляється, що Господарський суд Хмельницької області підтримав РФ у суперечці між "Красилівський агрегатний завод", що входить до складу "Укроборонпрому", і "Російською літакобудівною корпорацією "МиГ".

"Господарський суд Хмельницької області підтримав країну-агресора в суперечці між "Красилівський агрегатний завод", що входить до складу "Укроборонпрому", і "Російською літакобудівною корпорацією "МиГ". Український суд повністю задовольнив позовні вимоги російської компанії і присудив стягнути з українського підприємства понад 5 млн рублів на користь російської компанії", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що рішення суду повністю суперечить указу президента України № 82/2019 про введення в дію рішення РНБО від 19 березня 2019 "Про застосування, скасування та внесення змін в персональні спеціальні економічні й інші обмежувальні заходи".

Зазначеним указом АТ "Російська літакобудівна корпорація "Міг", була включена в список юридичних осіб щодо яких застосовуються санкції відповідно до вимог ЗУ " Про санкції".

Зазначимо, що Держконцерн "Укроборонпром" буде оскаржувати рішення Господарського суду Хмельницької області у суді вищої інстанції.

Нагадаємо, парламент підтримав у першому читанні проект закону №6697 "Про внесення змін до ЗУ за рішенням деяких питаньзаборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу -учасників Державного концерну "Укроборонпром" переддержавою-агресором та/або державою окупантом забезпечення їх стабільного розвитку".