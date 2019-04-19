Суд обязал взыскать с завода "Укроборонпрома" более 2 млн гривен в пользу "МиГ"

Хозяйственный суд Хмельницкой области удовлетворил исковые требования российской самолетостроительной корпорации "МиГ" и обязал взыскать с украинского завода "Красиловский агрегатный завод" более 5 млн рублей (2 млн 099 тыс. 458 гривен). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Сообщается, что Хозяйственный суд Хмельницкой области поддержал РФ в споре между "Красиловский агрегатный завод", входящий в состав "Укроборонпрома", и "Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ".

"Хозяйственный суд Хмельницкой области поддержал страну-агрессора в споре между "Красиловский агрегатный завод", входящий в состав "Укроборонпрома", и "Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ". Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн рублей в пользу российской компании", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что решение суда полностью противоречит указу президента Украины № 82/2019 о введении в действие решение СНБО от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры".

Указанным указом АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", была включена в список юридических лиц в отношении которых применяются санкции в соответствии с требованиями ЗУ "О санкциях".

Отметим, что Госконцерн "Укроборонпром" будет оспаривать решение Хозяйственного суда Хмельницкой области в суде высшей инстанции.

Напомним, парламент поддержал в первом чтении проект закона №6697 "О внесении изменений в ЗУ по решению некоторых вопросовзадолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса -участников Государственного концерна "Укроборонпром" передгосударством-агрессором и/или государством оккупантом и обеспечения их стабильного развития".