Суд зобов'язав ОВК перерахувати голоси на окрузі Пашинського

Житомирський окружний адміністративний суд зобов'язав Окружну виборчу комісію округу №64 (Коростень) перерахувати голоси на вибори у Верховну раду на всіх виборчих дільницях округу. Про це повідомляє Житомир.info.

Суд задовольнив позов довіреної особи кандидата від партії "Слуга народу" В'ячеслава Сигачова, який просив визнати протиправними дії ОВК, скасувати протокол про підсумки голосування та зобов'язати окружну комісію округу №64 здійснити повторний підрахунок голосів на всіх виборчих дільницях (їх у цьому окрузі 299).

"Зобов'язати окружну виборчу комісію одномандатного виборчого округу №64 здійснити повторний підрахунок голосів на виборчій документації по всіх виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі №64", - говориться в рішенні суду.

Нагадаємо, раніше Національна поліція направила в Житомирську область вертоліт зі спецназом для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на виборчому окрузі №64, де балотувався депутат 8-го скликання Сергій Пашинський.