Суд зобов'язав Насірова носити електронний браслет ще 2 місяці

Суд зобов'язав Насірова носити електронний браслет

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Про це повідомляє "Громадське".

Суд зобов'язав Насірова ще 2 місяці носити електронний браслет та здати на зберігання закордонні паспорти. Екс-главі ДФС також не можна залишати без дозволу Київську область та спілкуватись з іншими фігурантами провадження. Він зобов'язаний з’являтись за першим викликом суду чи правоохоронців.

Роман Насіров зобов'язаний носити електронний браслет та виконувати всі покладені на нього обов'язки до 11 жовтня. Таким чином суд задовільнив прохання прокуратури.

Нагадаємо, що сьогодні повідомляли, що у Києві замінували суд, в якому розглядали справу Насірова. Натомість, з часом інформація про замінування не підтвердилась.

Раніше Насіров вимагав передати його справу на розгляд Вищого антикорупційного суду.