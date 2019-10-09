Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Кличка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження стосовно київського мера Віталія Кличка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Згідно з судовими матеріалами, депутати Київської міської ради підозрюють Кличко у можливому зловживанні владою та розкраданні коштів при реконструкції Шулявського мосту.

У скарзі повідомляється, що Клички разом з посадовими особами КМДА та посадовими особами комунального підприємства "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва" протягом тривалого часу могли вчиняти дії, спрямовані на використання бюджетних коштів Києва в завищених розмірах. Одержувачем коштів, нібито, є ТОВ "Північно-Український будівельний альянс", яке в результаті фіктивного проведення тендерних процедур було залучено до виконання будівельних робіт з реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах Києва.

Також депутати підозрюють Кличко у сприянні незаконному збагаченню приватних осіб за рахунок коштів бюджету Києва в особливо великих розмірах. Зокрема, він, нібито, незаконно сприяв реалізації майнових прав юридичних осіб, пов'язаних з його колишнім політичним соратником, бенефіціаром ТОВ "Укрбуд Інвест" і ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Максимом Микитасем.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Віталій Кличко збільшив вартість Шулявського мосту до 1 млрд грн.

Також РБК-Україна писало, що Віталій Кличко заявив про спроби впливу на депутатів Київради. За словами мера Києва, депутатів Київради пробували вплинути люди з оточення керівника Офісу президента Андрія Богдана, бізнесмена Андрія Вавріша і народного депутата Олександра Ткаченко.