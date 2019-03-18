Суд зобов’язав ГПУ відновити справу проти Ситника та Холодницького

Керівників антикорупційних органів підозрюють у втручанні у діяльність екс-голови ЦВК

Печерський районний суд Києва повернув до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України (ГПУ) для продовження досудового розслідування матеріали справи проти спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького та директора НАБУ Артема Ситника. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ухвалу суду.

Як повідомляється, керівників антикорупційних органів підозрюють у втручанні у діяльність екс-голови ЦВК Михайла Охендовського. Справа у 2017 році була закрита через "відсутність події кримінального правопорушення". Скасування постанови вимагав адвокат Охендовського Олег Бабіч, суд скаргу задовольнив.

Нагадаємо, в 2016 році НАБУ повідомило Охендовському про підозру в отриманні хабарів. За словами Ситника, справа проти Охендовського стала "відголоском" так званої "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів". У цьому провадженні необхідна низка міжнародних доручень.

Після цього, 8 травня 2018 року, у САП повідомили, що досудове розслідування у справі голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, який проходить по справі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів, вдруге зупинено прокурором. Тоді справу було зупинено до отримання відповідей на міжнародно-правові доручення.

Того ж дня в Національному антикорупційному бюро України заявили, що САП поширює неправдиві відомості про відповіді іноземних колег на запити по справі Охендовського. Зокрема, у НАБУ спростували інформацію САП про те, що Франція і Німеччина відмовилися виконувати запити НАБУ по справі Охендовського "у зв'язку з відсутністю ознак злочину".

"У відповідь на запит НАБУ компетентні органи Франції повідомили, що потребують певних уточнень та роз'яснень з приводу запиту. Що стосується запиту Національного бюро у Федеративну Республіку Німеччина: отримана інформація про його перебування на узгодженні з відповідними підрозділами Федерального уряду ФРН", - пояснили в НАБУ.