Суд зобов’язав Антона Геращенка видалити у Facebook пост про Саакашвілі

Геращенко забов'язаний протягом трьох днів видалити пост

Сьогодні, 13 серпня, Печерський районний суд Києва ухвалив визнати недостовірною інформацію, розміщену на сторінці в Facebook у Антона Геращенко стосовно організації Михайла Саакашвілі проплаченої акції протесту під Верховною радою в липні 2017 року. Про це у коментарі РБК-України повідомив адвокат Павло Богомазов.



Так, в ухвалі Печерського суду йдеться, що Антон Геращенко забов'язаний протягом трьох днів видалити пост.



Йдеться про пост Геращенка від 14 липня 2017 року, в якому він стверджує, що мітинг під Радою був сплачений офісом Саакашвілі.

Скрін поста Геращенко

Скрін-документ рішення суду

Раніше президент України Петро Порошенко розповів, чому позбавив громадянства екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі. Порошенко заявив, що Саакашвілі при отриманні громадянства подав недостовірну інформацію.

Зазначимо, що лідеру "Руху нових сил" Саакашвілі заборонено в'їзд в Україну терміном на три роки до 13 лютого 2021 року.