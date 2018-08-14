Суд зобов’язав Антона Геращенка видалити у Facebook пост про Саакашвілі

Новини Суспільство 14.08.2018 - 17:41
Фото: Антон Геращенко (facebook.com/anton.gerashchenko)
Фото: Антон Геращенко (facebook.com/anton.gerashchenko)

Геращенко забов'язаний протягом трьох днів видалити пост

Сьогодні, 13 серпня, Печерський районний суд Києва ухвалив визнати недостовірною інформацію, розміщену на сторінці в Facebook у Антона Геращенко стосовно організації Михайла Саакашвілі проплаченої акції протесту під Верховною радою в липні 2017 року. Про це у коментарі РБК-України повідомив адвокат Павло Богомазов.

Так, в ухвалі Печерського суду йдеться, що Антон Геращенко забов'язаний протягом трьох днів видалити пост.

Йдеться про пост Геращенка від 14 липня 2017 року, в якому він стверджує, що мітинг під Радою був сплачений офісом Саакашвілі.

Суд зобов’язав Антона Геращенка видалити у Facebook пост про Саакашвілі

Скрін поста Геращенко

Суд зобов’язав Антона Геращенка видалити у Facebook пост про Саакашвілі
Суд зобов’язав Антона Геращенка видалити у Facebook пост про Саакашвілі
 

Скрін-документ рішення суду

Раніше президент України Петро Порошенко розповів, чому позбавив громадянства екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі. Порошенко заявив, що Саакашвілі при отриманні громадянства подав недостовірну інформацію.

Зазначимо, що лідеру "Руху нових сил" Саакашвілі заборонено в'їзд в Україну терміном на три роки до 13 лютого 2021 року.

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Теги:  Антон Геращенко,  Саакашвілі,  Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС