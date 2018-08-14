Суд зобов’язав Антона Геращенка видалити у Facebook пост про Саакашвілі
Геращенко забов'язаний протягом трьох днів видалити пост
Сьогодні, 13 серпня, Печерський районний суд Києва ухвалив визнати недостовірною інформацію, розміщену на сторінці в Facebook у Антона Геращенко стосовно організації Михайла Саакашвілі проплаченої акції протесту під Верховною радою в липні 2017 року. Про це у коментарі РБК-України повідомив адвокат Павло Богомазов.
Так, в ухвалі Печерського суду йдеться, що Антон Геращенко забов'язаний протягом трьох днів видалити пост.
Йдеться про пост Геращенка від 14 липня 2017 року, в якому він стверджує, що мітинг під Радою був сплачений офісом Саакашвілі.
Скрін поста Геращенко
Скрін-документ рішення суду
Раніше президент України Петро Порошенко розповів, чому позбавив громадянства екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі. Порошенко заявив, що Саакашвілі при отриманні громадянства подав недостовірну інформацію.
Зазначимо, що лідеру "Руху нових сил" Саакашвілі заборонено в'їзд в Україну терміном на три роки до 13 лютого 2021 року.