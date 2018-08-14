Суд обязал Антона Геращенко удалить в Facebook пост о Саакашвили

Геращенко обязан в течение трех дней удалить пост

13 августа, Печерский районный суд Киева постановил признать недостоверной информацию, размещенную на странице в Facebook Антона Геращенко относительно организации Михаила Саакашвили проплаченной акции протеста под Верховной радой в июле 2017 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Павел Богомазов.



Так, в постановлении Печерского суда говорится, что Антон Геращенко обязан в течение трех дней удалить пост.



Речь идет о посте Геращенко от 14 июля 2017 года, в котором он утверждает, что митинг под радой был проплачен офисом Саакашвили.

Скрин поста Геращенко

Скрин-документ решения суда

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, почему лишил гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Порошенко заявил, что Саакашвили при получении гражданства подал недостоверную информацию.

Отметим, что лидеру "Движения новых сил" Саакашвили запрещен въезд в Украину сроком на три года до 13 февраля 2021 года.