Суд оголосив перерву у справі Коломойського проти ПриватБанку

Господарський суд міста Києва 13 квітня оголосив перерву у розгляді позову екс-власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments про повернення їм акцій банку. Розгляд справи продовжиться 25 травня 2021 року.
Про це повідомив прес-секретар банку Олег Серга.
Як зазначив Серга, до розгляду справи залучений Кабінет міністрів.
Нагадаємо, згідно з матеріалами справи, Ігор Коломойський і підконтрольна йому компанія Triantal Investments просять визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій ПриватБанку, який укладено між Державою Україна в особі Міністерства фінансів та усіма особами, які за станом на 21.12.2016 були власниками акцій.
Зазначимо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними Нацбанку, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано через компанію Triantal Investments Ltd. Геннадій Боголюбов прямо і опосередковано володів 41,5769% акцій банку. Власником 2,7249% акцій банку був колишній голова правління Олександр Дубілет.