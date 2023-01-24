Суд избрал меру пресечения для еще одного фигуранта по делу о взятке Лозинскому

Во вторник, 24 января, Высший антикоррупционный суд назначил фигуранту дела о предоставлении взятки бывшему заместителю министра развития общин Василию Лозинскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 200 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАКС.
"Следователь судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к вероятному пособнику по делу о предоставлении неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития общин меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 2 00 гривен", - говорится в сообщении.
ВАКС не называет имя задержанного. Срок содержания под стражей - до 21 марта включительно.
Отмечено, что в случае внесения залога подозреваемый обязан:
Действия подозреваемого квалифицированы по статьям о видах соучастников, принятии предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды (ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины).
Ранее РБК-Украина со ссылкой на источники в парламенте и правоохранительных органах сообщало о задержании замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.
Позже Министерство инфраструктуры Украины подтвердило, что Лозицкого подозревают в хищении бюджетных средств, его уволили.
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