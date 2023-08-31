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Суд избрал меру пресечения первому заместителю министра аграрной политики Украины

Украина, Четверг 31 августа 2023 18:37
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Суд избрал меру пресечения первому заместителю министра аграрной политики Украины Фото: Тарас Высоцкий (president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Первому заместителю главы Министерства аграрной политики Тарасу Высоцкому сегодня, 31 августа, избрали меру пресечения по делу о возможной растрате 62 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Высшего антикоррупционного суда Украины.

Отмечается, что суд избрал меру пресечения первому заместителю министра аграрной политики Высоцкому в виде залога в размере 805 тысяч гривен.

Представители прокуратуры просили избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4,9 миллиона гривен.

В случае внесения залога Высоцкий должен будет прибывать по вызову в суд и сообщать об изменении места жительства.

Что этому предшествовало

Недавно НАБУ сообщило, что первому заместителю министра агрополитики и экс-заместителю министра экономики объявили подозрения. Их подозревают в растрате более 60 млн гривен при закупке продуктов.

В первом случае следователи указывают на закупку продуктов на средства "Укрзализныци" для населения восьми областей и города Киева. Они якобы производились по ценам, которые были в 2-3 раза выше рыночных. При этом закупки производились у польской фирмы, но проводили их через посредника. В результате реализации схемы с марта по август 2022 года "УЗ" понесла убытки на 28,8 млн гривен.

По версии следствия схему организовал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия. Эту должность с 2021 года занимает Тарас Высоцкий.

Во втором эпизоде речь идет о закупке продуктов у иностранного производителя из Турции в тот же период. Следствие указывает, что закупки производились с участием Высоцкого. Благодаря вовлечению в схему подконтрольных фирм цены завышали. При этом правоохранители утверждают, что к реализации сделки был привлечен также экс-замминистра экономики. В этом случае "Укрзализныци" был причинен ущерб на 33,7 млн гривен.

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