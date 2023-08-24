Топ-чиновнику и бывшему замминистра экономики объявили подозрения

Первому заместителю министра агрополитики и экс-заместителю министра экономики объявили подозрения. Их подозревают в растрате более 60 млн гривен при закупке продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины .

Отмечается, что расследование касается злоупотреблений более чем на 62 млн грн при закупке гуманитарной помощи. Речь идет о двух эпизодах.

В первом случае следователи указывают о закупке продуктов на средства "Укрзализныци" для населения восьми областей и города Киева. Они якобы производились по ценам, которые были в 2-3 раза выше рыночных. При этом закупки производились у польской фирмы, но проводили их через посредника. В результате реализации схемы с марта по август 2022 года "УЗ" понесла убытки на 28,8 млн гривен.

По версии следствия схему организовал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия. Эту должность с 2021 года занимает Тарас Высоцкий.

Во втором эпизоде речь идет о закупке продуктов у иностранного производителя из Турции в тот же период. Следствие указывает, что закупки производились с участием Высоцкого. Благодаря вовлечению в схему подконтрольных фирм цены завышали. При этом правоохранители утверждают, что к реализации сделки был привлечен также экс-замминистра экономики. В этом случае "Укрзализныци" был причинен ущерб на 33,7 млн гривен.

Напомним, по данным следствия, в апреле 2022 года заместитель председателя Сумской ОВА Олег Клемечуков совместно с и.о. начальником Департамента капитального строительства Сумской ОВА Олегом Чунаевым организовали схему хищения средств, выделенных Сумской области правительством на восстановление уничтоженной инфраструктуры.

Чиновники заключили договоры на проведение восстановительно-строительных работ с пятью аффилированными коммерческими структурами. При этом дельцы сознательно внесли в смету цены на стройматериалы, в 2-3 раза превышающие рыночные.

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