Суд избрал меру пресечения экс-главе Днепропетровской ОГА Резниченко

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что украинские правоохранители разоблачили коррупцию на ремонте дорог. О подозрении сообщили бывшему главе ОГА и его заместителю.

Как отмечали источники РБК-Украина, речь идет о экс-главе Днепропетровской ОВА Валентине Резниченко и его заместителе Максиме Беспальчуке.

Правоохранители выяснили, что государственному бюджету было нанесено более 286 млн гривен убытков.

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