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Суд у Нідерландах розгляне стягнення 2,7 млрд з "Газпрому" на користь "Нафтогазу"

Новини » Економіка    30.05.2019 - 13:21
Суд у Нідерландах розгляне стягнення 2,7 млрд з "Газпрому" на користь "Нафтогазу"
Фото: колаж (РБК-Україна)

Нафтогаз домагається виконання рішення Стокгольмського арбітражу

Слухання у справі про виконання рішення Стокгольмського арбітражу на 2,7 млрд доларів у Нідерландах заплановані на грудень 2019 року. Про це йдеться у квартальній звітності російського газового монополіста ВАТ "Газпром" у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Згідно з інформацією "Газпрому", 27 вересня 2018 року в Нідерландах НАК "Нафтогаз України" подала клопотання про визнання і приведення у виконання арбітражного рішення у справі про транзит.

Нагадаємо, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. НАК повідомляв, що за кожен день несплати боргу нараховується пеня у розмірі понад 0,5 млн доларів.

У травні 2017 року Україна почала стягнення 2,6 млрд доларів з російського "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу у Швейцарії, Великій Британії і Нідерландах.

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