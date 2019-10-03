Суд призначив заставу екс-нардепу Березкіну

Колишньому народному депутату Станіслав Березкіну суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в 15 мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Відповідне рішення було прийнято суддею Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) у четвер, 3 жовтня.

"Слідчим суддею ВАКС з участю прокурорів САП обрано запобіжний захід колишньому народному депутату України, підозрюваному в організації вчинення особливо тяжких корупційних злочинів. Так, суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в сумі майже 15 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Також Березкіну необхідно здати свій закордонний паспорт, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними.

Нагадаємо, Станіслав Березкіну 27 вересня було оголошено про підозру у корупційних злочинах з-за його ймовірної причетності до розкрадання 20 млн доларів з Ощадбанку.

Також РБК-Україна повідомляло, що 3 жовтня НАБУ вручило клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн гривень застави.