Суд призначив психологічну експертизу екс-міністру енергетики Насалику

Вищий антикорупційний суд призначив психологічну експертизу із застосуванням поліграфа екс-міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанові суду.

Як повідомляється, провести експертизу доручили експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції.

Експерти мають встановити, чи з'являються у Насалика під час експертизи психофізіологічні реакції, що свідчать про отримання ним від іншої особи грошових коштів у розмірі 1 млн 249 тис. доларів відповідно з договором позики від 10 липня 2014 року.

Нагадаємо, 7 серпня САП завершила досудове розслідування у справі колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, який не задекларував 1,2 млн доларів.

9 липня детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику.