Суд призначив дату розгляду апеляції по Мангеру

Апеляційну скаргу адвокатів розглянуть завтра, 21 лютого

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты в уголовном производстве в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, назначено на 21 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда в Facebook.

Как отмечается, рассмотрение аппеляции назначено на 17:10. Автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик В.М. Лашевич, судьи И.А. Рыбак, Н.А. Ященко.

Также отмечается, что судебное заседание будет открытым для журналистов. Сопровождение в зал судебного заседания будет осуществляться представителями пресс-службы Киевского апелляционного суда.

Напомним, Генпрокуратура 19 февраля подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владислава Мангера. Сторона обвинения требует для Мангера ареста без права внесения залога.

РБК-Украина писало, что 11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения почти 2,5 млн гривен залога. 18 февраля Мангер вернулся на работу.