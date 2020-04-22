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До суду направлено звинувачення у державній зраді проти екс-судді Криму

Новини » Надзвичайні події     22.04.2020 - 14:50
До суду направлено звинувачення у державній зраді проти екс-судді Криму
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Екс-судді загрожує від 12 до 15 років в'язниці

Державне бюро розслідувань (ДБР) направило до суду обвинувальний акт стосовно колишньої судді Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, його звинувачують у державній зраді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГБР.

Повідомляється, що екс-суддя в 2014 році за власним бажанням перейшла на службу окупаційної влади Криму.

"У подальшому, перебуваючи у складі судової колегії в кримінальних справах Верховного Суду Республіки Крим", неодноразово підтримувала рішення з придушення громадянської активності проукраїнськи налаштованих жителів півострова, які відстоювали свою позицію під час мітингу 26 лютого 2014. Крім цього, при активній участі обвинуваченої "Верховний Суд Республіки Крим" ухвалив незаконне рішення, згідно з яким протягом 9 місяців утримували під вартою заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу та інших громадян України", - повідомили в ГБР.

У випадку докази колишньої судді загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що в квітні у Києві суд засудив до 12 років в'язниці полковника Збройних сил України Івана Безъязыкова за держзраду. Полковник ЗСУ збирав розвідувальну інформацію про пересування сил і засобів українських військових підрозділів.

Також повідомлялося, що Святошинський районний суд Києва визнав винним суддю Ялтинського міського суду Криму у державній зраді, засудивши його до 12 років в'язниці.

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