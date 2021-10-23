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До суду направили звинувачення проти радника голови правління "Юніон Стандарт Банку"

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Київ, Субота 23 жовтня 2021 16:12
До суду направили звинувачення проти радника голови правління "Юніон Стандарт Банку" Фото: прокуратура направила до суду звинувачення проти радника голови правління "Юніон Стандарт Банку" (finclub.net)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо радника голови правління "Юніон Стандарт Банку". Топменеджера підозрюють у розтраті понад 384 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Розслідування встановило причетність радника голови правління банку до кредитування підприємств з ознаками фіктивності. В результаті установі завдано збитків на суму понад 384 млн гривень.

За фактом розтрати кошти банку (ч. 5 ст. 191 КК України) обвинувальний акт стосовно топменеджера направлено до суду.

У кримінальній справі проходить ще один фігурант-голова наглядової ради банку. Він переховується на території Польщі. Прокуратура направила клопотання про його видачу.

У прокуратурі нагадали, що раніше до суду направлено обвинувальний акт щодо голови правління та ще одного радника голови правління "Юніон Стандарт Банку" за фактом розтрати 521 млн гривень.

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