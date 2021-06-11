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Розтрата більше ніж пів мільярда гривень: в Україні судитимуть керівництво банку

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Київ, П'ятниця 11 червня 2021 16:57
Розтрата більше ніж пів мільярда гривень: в Україні судитимуть керівництво банку Фото: суд розгляне розтрату коштів ПАТ "Юніон Стандарт Банк" (finclub.net)
Автор: РБК-Україна

Проти голови правління ПАТ "Юніон Стандарт Банк" та його радника висунуто обвинувальний акт стосовно причетності до розтрати більше ніж пів мільярда гривень коштів банку. Розслідування встановило, що керівництво під час роботи видавало кредити підприємствам, які, можливо, були створені для подальшого прикриття незаконної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Варто зауважити, що згідно з висновком судово-економічної експертизи, через діяльність обвинувачених ПАТ "Юніон Стандарт Банк" втратив більше ніж 521 мільйон гривень.

Зокрема, як зазначається у вищому органі прокуратури, наразі до Польщі було направлено клопотання стосовно видачі голови наглядової ради банку в Україну з подальшим притягненням останнього до кримінальної відповідальності.

Зазначимо, що відповідно до ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з подальшою конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 2 червня, Вищий антикорупційний суд України прийняв рішення заочно арештувати ексглаву управління ПриватБанку Олександра Дубілета.

Також РБК-Україна розповідало про те як, НАБУ і САП повідомили про підозру трьом чиновникам у завданні більше ніж 100 мільйонів гривень збитків "Укрзалізниці".

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