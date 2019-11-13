В суд скерували справу щодо хабарництва начальником Полтавської митниці

Начальника Полтавської митниці Державної фіскальної служби (ДФС) підозрюють в одержанні хабаря у розмірі 4 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що обвинувальний акт наразі скеровано до суду. Досудовим розслідуванням встановлено, що за гроші посадовець проконсультував підприємців щодо того, як визначити більш вигідну для них ставку мита для нарахування платежів при митному оформленні товарів.

Дії посадовця кваліфіковані за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті, у разі доведення вини, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.

РБК-Україна писало, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові затримали двох митників і прикордонників під час отримання неправомірної вигоди.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 12 листопада, детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП було викрито та затримано учасників злочинної групи, серед яких - співробітниця Офісу президента Світлана Кондзеля, за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.