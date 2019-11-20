Суд почав розгляд доказів у справі екс-директора "Укртелефільму"

Вищий антикорупційний суд почав розгляд доказів у справі стосовно екс-керівника ДП "Укртелефільм" та інших осіб, які на підставі підроблених документів продали майнові права на нерухомість державного підприємства, завдавши понад 68,72 млн гривень збитків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що на засіданні сторона захисту завершила проголошення вступної промови. Після чого суддівська колегія визначила порядок та обсяг дослідження доказів.

"За результатами судового розгляду було оголошено та долучено 2 томи письмових доказів з 31 тому матеріалів, наявних у сторони обвинувачення",- йдеться в повідомленні.

Наступне засідання відбудеться о 10:00 25 листопада 2019 року.

Раніше повідомлялося, що у грудні 2017 року екс-директор та інші особи на підставі підроблених документів без дозволу Державного комітету телебачення і радіомовлення України продали приватній юридичній особі належні державному підприємству майнові права на 24 квартири, 36 паркомісць та комерційну нерухомість площею майже 1000 м. кв в ЖК "Лазурний блюз" вартістю понад 83 млн гривень за ціною 14,5 млн гривень, яка майже в 6 разів нижче ринкової та в 3 рази нижче балансової.

Нагадаємо, 2 лютого детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому генеральному директору державного підприємства "Укртелефільм".