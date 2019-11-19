Суд почав розгляд доказів у справі розкрадання екс-керівництвом "Укрхімтрансаміаку"

У Вищому антикорупційному суді почалося дослідження доказів у справі про обвинувачення заступника директора УДП "Укрхімтрансаміак" та директора приватного акціонерного товариства у заволодінні коштами державного підприємства на суму 43,5 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що пі час чергового засідання у цій справі судом долучено 30 томів матеріалів справи та розпочато дослідження першого тому.

Наступне засідання, на якому продовжиться дослідження доказів, призначено на 10:00 год. 25 листопада 2019 року.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України викрили факт розтрати 8,5 млн гривень при закупівлі обладнання державним підприємством "Укрхімтрансаміак".

Оперативниками було встановлено, що в 2013 році екс-керівництво держпідприємства провело тендер на поставку за завищеною вартістю обладнання аміакопроводу в російській компанії. Також зазначено, що дане обладнання не відповідає технічним нормам і не може бути встановлено на аміакопроводі.

РБК-Україна писало, що у Вищому антикорупційному суді продовжується дослідження доказів у справі стосовно колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.