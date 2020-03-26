Суд почав обирати запобіжний захід Кожарі

Шевченківській районний суд у Києва почав розгляд запобіжного заходу колишньому голові Міністерства закордонних справ України Леоніду Кожарі. Трансляцію суду веде портал "Судова влада України".

За попередніми даними, Кожару звинувачують у вбивстві колишнього гендиректора каналу "Інтер" Сергія Старицького, якого знайшли в ніч на 22 лютого в його ж будинку з вогнепальним пораненням з нагородного пістолета екс-міністра.

Кожара був міністром закордонних справ України з 24 грудня 2012 до 23 лютого 2014 в уряді Миколи Азарова. Під час своєї роботи також був 19-м головою ОБСЄ.

Нагадаємо, поліція Київської області розслідувала загибель Старицького як самогубство. Спочатку повідомлялося, що мешканка села Чайки (ймовірно дружина Кожари) повідомила про самогубство гостя. На місці поліція виявила колишнього гендиректора "Інтера" з вогнепальним пораненням голови. Як речовий доказ вилучили пістолет марки Jericho 941 PSL, патрони і гільзу. Сам Кожара і його дружина в момент пострілу нібито знаходилися в інших кімнатах.