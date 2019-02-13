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Суд у РФ розгляне апеляції на арешт ще вісьмох українських моряків

Новини » Суспільство    13.02.2019 - 09:20
Суд у РФ розгляне апеляції на арешт ще вісьмох українських моряків
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Суд розгляне апеляції захисту Сергія Чуліби, Юрія Без'язичного, Юрія Будзила, Богдана Небилиці

Московський міський суд сьогодні, 13 лютого, розгляне апеляції захисту на арешт вісьмох захоплених українських моряків, яких Росія затримала біля Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Повідомляється, що суд розгляне апеляції захисту Сергія Чуліби, Юрія Без'язичного, Юрія Будзила, Богдана Небилиці, Михайла Власюка, В'ячеслава Зінченко, Дениса Гриценка і Андрія Драча.

Зазначимо, суд у Москві визнав законним продовження строку арешту вже вісьмом з 24 українських моряків. Суд залишив під вартою до 24 квітня командира Романа Мокряка, Євгенія Семидоцкого, Андрія Оприска, і Сергія Цибізова. До цього, 7 лютого, суд залишив під вартою - Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша, Андрія Шевченка.

РБК-Україна писало, що вчора Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова відвідала в СІЗО "Лефортово" (Москва, РФ) українських військовополонених моряків Андрія Ейдера, Сороку Василя та Андрія Артеменка, захоплених у Керченській протоці. За її словами, українські моряки забезпечені повноцінним харчуванням, теплим одягом і містяться в чистих, теплих камерах площею 8 метрів по двоє з іншими ув'язненими".

 

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