Суд у Москві знову оштрафував Twitter за "невидалення забороненої інформації"

Суд у Москві наклав штраф на соціальну мережу Twitter у розмірі 9,5 мільйона рублів (129 325 тисяч доларів США) за невидалення забороненої інформації. Сума штрафу незакінчена, оскільки суд сьогодні розгляне ще три протоколи.

Про це повідомляє " Нова газета " з посиланням на прес-службу Таганського суду Москви.

Виданню розповіли в суді, що сума 9,5 мільйона не остаточна: сьогодні в суді буде розглянуто ще три протоколи, складених на Twitter.

Суд розглянув три протоколи, складених за статтею 13.41 КпАП РФ. За першим протоколом штраф склав 3 мільйони рублів, за другим - 4 мільйони, за третім - 2,5 мільйона.

Нагадаємо, 2 квітня суд Таганського району Москви оштрафував Twitter за те, що соцмережа не видалила контент із закликами до підлітків виходити на протести. Загальний розмір штрафу склав 6,5 млн рублів (близько $85 тисяч).

10 березня російська влада заявила про те, що починає "уповільнення" роботи Twitter через те, що соцмережа не виконала вимогу про видалення контенту. Роскмонадзор також пригрозив блокуванням у разі "продовження ігнорування інтернет-сервісом Twitter вимоги закону" і вніс соцмережу "до переліку загроз".

16 березня в Роскомнагляді заявили, що взяли паузу для спостереження за реакцією компанії Twitter з питання видалення "забороненої інформації".